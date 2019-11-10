Mobil oyunculara sayısız oyun sunan Lion Studios en yeni oyunlarından bir tanesi olan Coin Trip ile yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Mobil klasik oyunlar arasına katılan ve şu sıralar beğenileri kazanmaya devam eden Coin Trip’de oyuncular her hafta farklı bir yere seyehat edecek seyehat noktaları oluşturacak ve belirtilen hedeflerin kilitlerini açarak onları deneyimlemeye çalışacaklar.

Oyun içerisindeki amacımız hazineleri gün yüzüne çıkarmak olacak. Birbirinden farklı yerlere yolculuklar yaparak oralarda hazineler arayacak ve çeşitli ödüllere de sahip olmaya çalışacağız. İlerlemelerimizi arkadaşlarımızla paylaşabileceğimiz oyunda rekabetçi bir hava yer alacak.

Lider tablosunda üst sıraları hedefleyeceğimiz oyunda aksiyondan ziyade keyifli bir oynanış karşımıza çıkacak. Renkli grafik açıları ve eşsiz oynanışı ile beğenileri kazanmayı başaran yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.