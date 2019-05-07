Color Ball Blast, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm Color Ball Blast, yukardan gelen blokları yok ederek bölümleri geçmenizi gerektiren bir oyundur. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda ekranın üstünden gelen renkli bloklara ateş ediyorsunuz. Bir takım özel güçler de kullanabileceğiniz oyunda hem vakit öldürüyor hemde reflekslerinizi sınıyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seven herkesin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda sürükleyici bir etki yer alıyor. Renkli topları patlatarak puan kazandığınız oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Tek parmak ile oynayabileceğiniz Color Ball Blast oyunu sizleri bekliyor.

Color Ball Blast oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.