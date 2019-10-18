Color Balls 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyun olarak dikkat çeken Color Balls 3D, zorlu bölümleri tamamlayarak ilerleyebileceğiniz bir oyundur. Zorlu bölümleriyle ön plana çıkan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda tek yapmanız gereken renkli topları kovalara doldurmak. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan oyunda becerilerinizi de sınayabiliyorsunuz.

Color Balls 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.