Color Circles 3D, Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Birbirinden zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunda renkli blokları üst üste koyarak ilerliyor ve bölümleri temizlemeye çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda hem keyifli vakit geçirebiliyor hem de becerilerinizi sınayabiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda düşünerek ilerlemeniz de gerekiyor.

Oyunda becerilerinizi ve reflekslerinizi iyi kullanmanız gerekiyor.. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Color Circles 3D sizleri bekliyor.

Color Circles 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.