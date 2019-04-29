Color Push 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir beceri oyunu olan Color Push 3D, önünüze gelen kutuları iterek ilerleyebileceğiniz bir oyundur. Yüksek puanlara ulaşmak için son derece dikkatli olmanız gereken oyunda kendi renginiz dışındaki tüm kutulardan kaçmalısınız. Son derece dikkatli olmanız gereken bir oyun olan Color Push 3D, basit ve kolay kontrolleriyle de dikkat çekiyor. Farklı türde zorlukların ve tuzakların yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Sürükleyici atmosferi ve eşsiz deneyimi ile mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Bu tarz oyunları oynamayı seven biriysenız Color Push 3D sizleri bekliyor.

Color Push 3D oyununu Android cihazlarınza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.