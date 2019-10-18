Color Roll 3D, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir mobil arcade oyunu olarak dikkat çekiyor.

Birbirinden zorlu bölümleri tamamlayıp keyifli zaman geçirebileceğiniz bir oyun olma özelliği taşıyan Color Roll 3D, sizleri bekliyor. Büyük bir zevkle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda renkli blokları oluşturarak parkurları geçmeye çalışıyorsunuz. En uygun zamanda ekrana dokunarak oynayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda becerilerinizi de sınayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Color Roll 3D mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Kolay kontrolleri ve zorlu bölümleriyle Color Roll 3D'yi kaçırmayın.

Color Roll 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.