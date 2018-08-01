Color Snake, yılların eskitemediği eğlenceli oyunlardan yılanın farklı bir versiyonu. Basit görselli, ufak boyutlu, kolay kontrollü, bağımlılık yapan mobil oyunlarla karşımıza çıkan Ketchapp’ın yılan oyununda farklı renklere bürünen bir yılanı kontrol ediyorsunuz. Pür dikkatla birlikte sabır gerektiren mobil oyun, zaman geçirmek için birebir.

Ketchapp’ın tüm oyunları gibi tamamen ücretsiz, satın alım yapmadan keyifle oynayacağınız, eğlence dozu yüksek bir oyun Color Snake. Android telefonunuzda yılan oyunlarına yer veriyorsanız özellikle indirmenizi isterim. Oyunda puan toplamak gayet basit. Yol boyunca karşılaşacağınız yıldızlar puan kazanmanızı sağlamıyor. Geometrik şekillere dokunarak puan alabiliyorsunuz ancak bir püf nokta var; Sadece renginizle uyuşan şekle dokunabiliyorsunuz. Renk değişimini siz değil, belli noktalarda oyun kendiliğinden yapıyor. Bu arada sonsuz oynanış hakim ve oyunu durduramıyorsunuz. Farklı oyun modları bulunmadığından internetsiz de oynanabiliyor.