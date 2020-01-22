Color Spread, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil arcade oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyun olarak dikkat çeken Color Spread oyununda zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Renkli grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Heyecan verici bir deneyim sunan oyunda becerilerinizi sınıyor ve yaratıcılığınızı konuşturuyorsunuz. Farklı bölümlerin yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Color Spread mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Color Spread oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.