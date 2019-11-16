Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve aksiyon dolu bölümleri sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Crazy Gods, kendi tasarladığınız karakterleri kullanarak nefes kesen savaşlar yapacağınız eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve animasyonları ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, savaş haritası üzerinde ilerleyerek görev bölgelerinde yer alan düşman askerlerini yok etmek ve seviye atlayarak yolunuza devam etmektir. Savaş kahramanlarının her birinin kendilerine has özellikleri ve silahları bulunmaktadır. Dilediğiniz karakteri seçerek rakiplerinizle birebir mücadele edebilir ve ganimet savaşları yapabilirsiniz. Seviye atladıkça yeni karakterlerin kilidini açabilir ve sayısız savaş aletine ulaşabilirsiniz. Dilerseniz oyunu çevrimiçi olarak da oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerinde yer alan güçlü oyuncularla karşılaşabilirsiniz.

Oyunda birçok farklı savaş meydanı ve yüzlerce karakter yer almaktadır. Ayrıca birbirinden sevimli onlarca hayvan figürü ve ilginç yaratık türleri bulunmaktadır. Rol oyunları arasında bulunan Crazy Gods ile sizde aksiyon dolu savaşlara katılabilir ve kendi karakterinizi tasarlayarak rakiplerinizi mağlup edebilirsiniz.