Mobil platformun ünlü isimlerinden olan skyfunUSA yepyeni oyunlara imza atmaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulan Crazy Rich Man: Sim Boss mobil alanda rol oyunu olarak ön plana çıkmaya başladı. HD kalitesindeki grafik açıları ile günümüze kadar oyuncuları tatmin etmeyi başaran oyun da bir işletmenin imparatoru olmaya çalışacağız.

Farklı karakterlerin yer aldığı yapım içerisinde çılgın bir zengin adamı canlandıracak birbirinden önemli işlere imza atacağız.

Çeşitli girişimler ile işletmelerimizi büyütebileceğimiz yapım içerisinde işletmemiz için dünya çapında ünlü personeli işe alacağız. Birbirinden güzel karakterlerin yer aldığı oyun da hem renkli hem de heyecanlı anlar yer alıyor.

500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Crazy Rich Man: Sim Boss dünyanın farklı noktalarından oyunculara ev sahipliği yapıyor.