Hem Android hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Cricket Tycoon 2019, güçlü oyunculardan kurulu büyük bir kulübü yöneterek dev turnuvalarda boy göstereceğiniz ve birincilik mücadelesi vereceğiniz eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip onlarca kriket sporcusu arasından dilediğinizi seçerek hayalinizdeki takımı kurmak ve zorlu rakiplerle karşılaşarak kupa mücadelesi vermektir. Oyuncuların özelliklerini geliştirebilmek için çeşitli antrenman modlarından faydalanabilir ve takımınızı daha da güçlendirebilirsiniz. Bu sayede rakiplerinize karşı yenilmez bir takım oluşturabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Oyunda farklı zorluk derecelerinden oluşan onlarca turnuva ve birbirinden yetenekli birçok sporcu bulunmaktadır. Ayrıca dünyaca ünlü dev statlar ve köklü kulüpler yer almaktadır. Spor oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından benimsenen Cricket Tycoon 2019 ile sizde hayalinizdeki takımı kurabilir ve unutulmaz zaferler elde edebilirsiniz.