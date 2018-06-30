Crisis Action, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir FPS oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Farklı haritalarda boy gösterebileceğiniz ve yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda reflekslerinizi çok iyi kullanmanız gerekiyor.

Arkadaşlarınızla birlikte mücadele edebileceğiniz eşsiz bir mobil FPS oyunu olan Crisis Action, mükemmel bir çevrimiçi savaş deneyimi sunuyor. Yüksek kaliteli grafikleri ve eşsiz kurgusuyla karşımıza çıkan oyunda farklı silahları kotnrol edebiliyor ve farklı karakterleri kontrol edebiliyorsunuz. Güçlü bir konuma gelmek için karakterinizi sürekli geliştirmeniz gereken oyunda farklı ekipmanları da kullanabiliyorsunuz. Her ay düzenlenen turnuvalara da katılım sağlayabileceğiniz oyunda büyük ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz. Macera ve aksiyon dolu bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Gelişmiş kontrol mekanizması ve farklı haritalarıyla Crisis Action sizleri bekliyor.

Crisis Action oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.