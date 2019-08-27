Crossy Crash, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyun olarak nitelendirebileceğim Crossy Crash, reflekslerinizi sınayıp zevkli zaman geçirebileceğiniz bir oyundur. Büyük bir beğeniyle oynayayabileceğizi düşündüğüm oyunda eşsiz bir atmosfer yer alıyor. Akmakta olan trafiğin arasına girmek için mücadele ettiğiniz oyunda birbirinden zorlu bölümler yer alıyor. Bağımlılık yapıcı etkisi ve sürükleyici atmosferiyle mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Basit bir oynanışa sahip olan Crossy Crash, sizleri bekliyor.

Crossy Crash oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.