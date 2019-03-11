Crowd City, basit grafikli kısa sürede bağımlılık yapan mobil oyunlarla karşımıza çıkan Voodoo’nun online oyunu. Sokakları gezerek topluluğunuzu büyütmeye çalıştığınız bu ilginç oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Dışarıdan bakınca saçma gözüken oynamaya başlayınca bırakamayacağınız türde, zaman geçirmek için birebir bir mobil oyun Crowd City. Oyunda şehri dolaşarak kendi renginizde olanları topluyor, şehrin en kalabalık topluluğu olmaya çalışıyorsunuz. Garip görünümlü karakterleri kendi safınıza çekmek için yanlarına yaklaşmanız yeterli oluyor. Yalnız şehri çabuk gezmeniz gerekiyor. Süreye karşı oynuyorsunuz. Süre sonunda en fazla kişiyi toplayan, en kalabalık grup kazanıyor.