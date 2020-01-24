Crush City Idle oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Yok etmeyi sevenler ekran başına! Şehri yok etmek için programlanmış bir testere... Altın kazandıkça mutlu olan testereye istediğini vermeye hazır mısın?

Şehrin çok farklı yerlerini dolaşarak renkli yerlerde Crush City Idle oyununu oynayabilirsin. Bu büyülü atmosferde senin de oyuna kapılıp çok eğleneceğini düşünüyorum. Ayrıca silahınızın gücünü kazandığınız altınlar sayesinde yükseltebilir ve daha iyi performanslar sergileyebilirsiniz. Kazandığınız her oyun size dünyanın diğer yerlerinde oynama imkanı sağlayacaktır.

Modern şehirlerden tutun ki havalimanından köylere kadar bir çok mekanda oynayabileceğiniz efsane bir oyun. Yok etmeye hazırsan sen de bu maceraya katıl. Hemen indir ve oynamaya başla.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.