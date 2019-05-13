Arabayla farklı objelerin üstlerinden geçerek çıkan ilginç sesleri duyabileceğiniz ve stres giderebileceğiniz Crush Soft Things, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan sıra dışı bir oyundur.

Basit ve kaliteli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, arabayla çeşitli objelerin ve yiyeceklerin üstlerinden geçerek çıkan garip seslere şahit olmak ve puan toplayarak yeni objelerin kilidini açmaktır. Birçok farklı yiyeceği ve eşyayı ezerek ilginç sesler çıkartabilir ve günün stresini atabilirsiniz. Topladığınız puanlarla yeni araba lastikleri satın alabilir ve ezebileceğiniz farklı objelerin kilidini açabilirisiniz. Stres giderici özelliği ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda arabanızla üstünden geçebileceğiniz top, tuğla, ördek, balon, süt kutusu, çamur ve daha onlarca farklı obje yer almaktadır. Bu objeleri ezerek çıkardıkları ilginç seslerle rahatlayabilir ve daha fazla objeyi ezmek için çaba sarf edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz Crush Soft Things, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.