Crystalborne: Heroes of Fate

Kristal kılıçla kırıcılığı gerçekleştirme zamanı! Bu yepyeni strateji RPG'de dünyanın kahramanlarını hapisten kurtarın ve gökyüzü devrimine önderlik edin. Gizem dolu keşfedilmemiş bir dünyayı keşfedin. Patronlara saldır, özel kahramanlar topla ve eski sırları açığa çıkar.

Heyecan verici bir aksiyon dünyası ve en yeni hikaye anlatımı dünyası olan Horizon'a hoş geldiniz. Galaksideki en güçlü takımı topla. Durdurulamaz lejyonu bir araya getirmek için yüzlerce benzersiz kahraman, güçlü silah ve özel teçhizatı topla.

Özel yeteneklerinizi geliştirin ve yeni güçler keşfedin. Ekibinizi bir üst seviyeye taşımak ve onlara savaş alanında avantaj sağlamak için benzersiz araştırma dallarının kilidini açın.

Arkadaşlarla takım oluşturun ve PVP'deki patronları ve oyuncuları devirmek için bir strateji geliştirin.