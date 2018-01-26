Crystalrect, parkur - sonsuz koşu - platform türünün karşımı bir mobil oyun olarak Android platformunda karşımıza çıkıyor. Çok hızlı oynanış sunan zorluk düzeyi üst noktada olan platform oyunlarını seviyorsanız oynamanızı isterim. Sabrın sınırlarını zorlayan, refleksleri ortaya çıkaran kaliteli bir yapım bizlerle.

Oyunda kırmızı elbiseli bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Zaman zaman yer çekimine karşı koymak zorunda kalacağınız tuzaklarla dolu platformda bölüm sonunu görmek için uğraş veriyorsunuz. Bölüm sayısı çok az ancak bitiş çizgisine sağ ulaşmak epey zor. Üzerinde son hız koştuğunuz platform tasarım harikası. Adım başı engel var ve karakterinizin hızını ayarlama şansınız yok. Karakterin tek yapabildiği hareket zıplamak. Engelleri aşmanın yolu harika zamanlama yapmak. En ufak dalgınlığınız karakterin ölümüne sebebiyet verebilir. Bu yüzden tüm dikkatinizi engellere vermelisiniz.

Crystalrect Özellikleri: