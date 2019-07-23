Cukka, videoları izleyerek çeşitli ödüller kazandığınız bir Android uygulaması. Yerli bir mobil uygulama olan Cukka’da sosyal medya fenomenlerine ait videoları dikkatlice izleyip eğlenceli soruları en hızlı şekilde yanıtlıyor ve topladığınız cukcoin’lerle harika ödüllerin sahibi oluyorsunuz. Kazandıran ödüllü sosyal oyunda YouTube, Vine, Instagram’da milyonlara ulaşan fenomenler yer alıyor.

Kazan-kazan prensibi ile tasarlanan sosyal oyun CUKKA, kazandıran diğer bilgi yarışmalarından oldukça farklı. Bu eğlenceli uygulamada genel kültür bilginiz ölçülmüyor. Soruların cevapları Google’da değil, videoların içinde saklı. Yani kazanmanın tek yolu videoları dikkatlice izlemek. Her gün yayınlanan videolardaki tüm detaylara dikkat etmelisiniz. Videoyu izledikten sonra cevapları ne kadar kısa sürede verirseniz o kadar çok coin kazanma şansınız oluyor. Topladığınız coin’lerle uygulama içinden harika hediyeler alabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet eder, eğlenceli anketlere katılırsanız coin’leriniz artıyor.

Cukka Android Uygulaması Özellikleri