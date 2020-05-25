TeamLava Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Cupcake Mania: Canada eğlenceli yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Mobil platformda arcade oyunları arasında yer alan Cupcake Mania: Canada’da oyuncular klasik bir şeker patlatma oyunu ile karşılaşacaklar. 800’den fazla seviyenin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular basitten zora doğru ilerlerken bulmacaları çözmeye çalışacaklar.

Yapım içerisinde birbirinden farklı pastalar yer alıyor. Oyuncular aynı türdeki pastaları yan yana ve alt alta getirerek onları eşleştirecek ve patlatmaya çalışacaklar.

Oyunda belirli bir hamle sayısı yer alıyor. Oyuncular verilen hamle sayısı bitmeden belirtilen puana ulaşmış olmaları gerekiyor.

İki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım incelemelerde de beklentileri karşıladı.