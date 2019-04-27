Karakterinizi ile farklı silahlar kullanarak garip yaratıklara karşı mücadele edebileceğiniz ve zorlu parkurlarda ilerleyerek görevleri tamamlayabileceğiniz Cure Hunters, mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan sıra dışı bir oyundur.

Basit ve eğlenceli grafikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı yaratıklara karşı savaşarak belirtilen mekanları temizlemek ve virüsün yayılmasını engellemektir. Dünyaya çarpan bir göktaşı nedeniyle bazı insanlara virüs bulaşmıştır. Bu virüsün bulaştığı insanlar garip yaratılara dönüşmekte ve dünyaya zarar vermektedirler. Virüslü bölgeleri temizleyerek dünyayı kurtarma görevi de size verilmiştir. Belirtilen bölgelere giderek virüs kapanları öldürmeli ve dünyayı bu beladan kurtarmalısınız. Aksiyon dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca zorlu parkur yer almaktadır. Ayrıca yaratıklara karşı kullanabileceğiniz birçok farklı silah modeli bulunmaktadır. Dilediğiniz silahı seçerek oyuna başlayabilir ve yaratıkları öldürerek görevi tamamlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Cure Hunters, ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.