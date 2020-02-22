Cut & Paint, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici etkisi bir hayli yüksek bir mobil oyun olarak nitelendirebileceğim Cut & Paint oyununda birbirinden hoş şekiller üretiyorsunuz. Ağaçları önce yontarak daha sonra da boyayarak becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Birbirinden farklı şekilleri keserek boyayabileceğiniz oyunda kolay bir oynanış yer alıyor. Sürükleyici etkisiyle de dikkat çeken Cut & Paint oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Oyunda tahta bloklardan harikalar üretmek için mücadele etmeniz gerekiyor. Cut & Paint ile yeteneklerinizi de sergileyebiliyorsunuz.

Cut & Paint oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.