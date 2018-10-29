Cyber Hunter geleceği mobil cihazınıza taşıyan bir battle royale oyunudur. Tüm dikey yüzeylere tırmanabilir ve büyük yüksekliklerden inmek için aracınızı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Kendinizi silahlarla, yaratıcı yıkıcı ekipmanlarla ve uçup süzülebilecek araçlarla donatın.

Geleceğin kuantum sanal dünyasında yer alan oyuncular, yok ederek ve ihtiyaç duydukları her şeyi elde etmek için kazandıkları enerjiyi kullanarak Kuantum Küpü enerjisini toplayabilirler. Kötülüğe karşı bir kısım adalet öyküsünü ortaya çıkarın ve eski muhafızlar, radikalizmi ortadan kaldıran yeni ve muhafazakarlıklarla savaşın.

Oyundaki herhangi bir araç, ihtiyacınız olan her şeyi inşa etmek için kullanabileceğiniz Kuantum Küpü enerjisi ile size verilebilecek şekilde imha edilebilir. 12 metre yüksekliğinde bir gözetleme kulesi inşa edin, düşmana casusluk yapmak için bir detektör kurun veya takım arkadaşlarınızın sağlığını iyileştirmek için bir iyileştirici bölme oluşturun.