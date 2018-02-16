Cyber Strike - Infinite Runner, cyborg’ları kontrol ettiğimiz aksiyon dozu hiç azalmayan bir mobil oyun. Mobil platformdaki bilim kurgu temalı sonsuz koşu, TPS (üçüncü şahıs nişancı) oyunları arasında en iyilerden biri.

Görsel efektlerle süslenmiş etkileyici grafiklerinin yanı sıra hikayesiyle öne çıkan oyun, geliştirici tarafından sonsuz koşu oyunu olarak tanımlansa da bana göre AAA kalitesinde bilim kurgu temalı sürükleyici bir TPS oyunu. Karakteri dış kamera açısından gösteren ateş etmeli oyunları seviyorsanız kesinlikle oynamalısınız.

Siberpunk evreninde geçen oyunda devletin siyasi, ekonomik hatta askeri gücünü kontrol altında tutmak isteyen çok uluslu şirketlerin ürettiği cyborg’lardan birinin yerine geçiyoruz. Sokaklarda alan biteni anbean gören, kontrol etmek isteyen güçlerin bir eseri olsak da, programlanmış olmamıza rağmen bu sisteme dur demek için yola çıkıyoruz. Nöbetçi droid’ler ve devasa mekanik savaşçılar bizi durdurmak için şehrin dört bir yanına yayılmış durumda. Düşmanlarımız etkili olsa da biz de yüksek teknolojilerle donatılmış bir cyborg savaşçıyız. Şehrin GPS uydularını hackleyerek yakında gizlenecek yerler bulmamızı sağlayan yapay zeka yüksek teknoloji sistemimiz, voltaj dalgalanmaları yaparak şehrin tüm elektrik sistemlerini yok etmemize imkan veren güçlü elektromanyetik dürtü, silahlarımızın ısınma riskini ortadan kaldırarak daha sık ateş etmemizi sağlayan anti ısı çipi, hasarlı parçalarımızı onaran ve sağlık gücümüzü yenileyen iğne ve daha nice teknolojiye sahibiz.