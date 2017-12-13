Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Cyber Swiper mobil oyunu, yerinde renk ve grafik seçimleriyle muhteşem bir atmosfer sunan keyifle oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur.

Cyber Swiper mobil oyununda fütüristik grafikler hemen dikkatleri çekiyor. Birçok gizemli dünyanın kapılarını açan oyunda her bölümde ilginç tehlikeler sizi bekliyor olacak. Oyunda bir topu yönlendireceksiniz. Bu top tuzak dolu bir tünel içinde yuvarlanırken ekranı sağa ve sola kaydırarak tehlikelerden kaçmalısınız. Ayrıca çeşitli yükseltmeleri toplamalı ve skorunuzu geliştirmelisiniz. Oyun alanında yer alan hızlandırma noktalarından geçerek de kendinize avantaj sağlayabilirsiniz.

Cyber Swiper mobil oyununda kontroller oldukça basit. Ekranı sağa ve sola kaydırarak topa yön vereceksiniz. Ayrıca manevraların çok hassas olduğunu belirtelim. Yahut diğer bir deyişle tepkime hızı çok yüksek ki bu da zorlu ve dar alanlardan geçebilmenize olanak tanıyor. Daha önce hiç aşina olmadığınız bir ortamı keşfetmek ve becerilerinizi sergilemek için Cyber Swiper mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.