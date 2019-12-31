Etkileyici tasarımlara sahip onlarca karakter arasından dilediğinizi seçerek sürükleyici bir hikayede rol alacağınız ve bağımlısı olacağınız D&D Style Medieval Fantasy RPG, mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer edinen ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve sürükleyici senaryosu ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, ilginç karakterleri yöneterek ürkütücü bir hikayede rol almak ve diyalogları tamamlayarak sonraki bölümlerin kilidini açmaktır. Oyun toplamda 1 milyon kelimeden ve macera dolu yüzlerce serüvenden oluşmaktadır.

Sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız benzersiz bir RPG oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda orta çağdan esinlenerek hazırlanan akıcı bir hikaye ve birbirinden ilginç tasarımlara sahip onlarca vampir karakter yer almaktadır. Dilediğiniz karakteri seçerek senaryodaki diyalogları tamamlayabilir ve hikayeyi devam ettirebilirsiniz.

Android işletim sistemini içeren tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve yeni deneyimler edineceğiniz D&D Style Medieval Fantasy RPG, oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından benimsenen kaliteli bir oyundur.