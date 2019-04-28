Dad Jokes Duel, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kart oyunu olarak dikkat çekiyor.

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir oyun olan Dad Jokes Duel, kötü şakalar karşısındaki sabrınızı ölçmenize yardım ediyor. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Onlarca korkunç derecede kötü şakanın yer aldığı oyunda arkadaşlarınızla kıyasıya mücadele edebiliyorsunuz. Sabrınızı sonuna kadar sınayabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Arkadaş ortamınızı şenlendirmek için tercih edebileceğiniz Dad Jokes Duel oyununu sakın kaçırmayın. Bu tarz bir oyun arayışınız varsa Dad Jokes Duel sizleri bekliyor.

Dad Jokes Duel oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.