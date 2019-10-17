Gün boyu alışveriş yaparak yeni eşyalar alabileceğiniz ve farklı karakterleri özelleştirerek kendi stilinizi oluşturabileceğiniz Daily Shopping Stories, eğitici ve rol yapma oyunları arasında yer alan eğlenceli bir çocuk oyunudur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı alanlarda hizmet veren dükkanlardan alışveriş yapmak ve karakterlere yeni bir stil kazandırmaktır. Oyunda 70’den fazla kıyafetin yer aldığı giyim mağazası, farklı saç stillerinin uygulandığı kuaför ve her türlü gıda ihtiyacını giderebileceğiniz market ve manav gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır.

Kuaföre giderek farklı saç modelleri deneyebilir ve mağazalardan size uygun kıyafetler alarak bambaşka bir kişiliğe bürünebilirsiniz. Ayrıca manav ve marketlerde alışveriş yaparak ihtiyacınız olan tüm gıda ürünlerine sahip olabilirsiniz. Seviye atladıkça yeni meslek gruplarının kilidini açabilir ve farklı mağazalarda alışverişler yaparak daha çok ürün satın alabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve ücretsiz olarak sunulan Daily Shopping Stories, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çekmektedir.