Dangerous Cave, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunu olara dikkatimizi çekiyor. Her yaştan bireylerin rahatlıkla oynayabileceği oyunda can sıkıntınızı giderebiliyorsunuz.

Sevimli bir karakteri kontrol ederek buz sarkıtlarından kaçmaya çalıştığınız oyunda yüksek puanlara ulaşmalı ve arkadaşlarınıza meydan okumalısınız. Telefonlarınıza indirebileceğiniz basit bir oyun olarak ön plana çıkan Dangerous Cave, aynı zamanda çocukların da beğenisini kazanacak türden bir oyundur. İnternet gereksinimine ihtiyaç duymayan oyunda boş zamanlarınızı keyifli bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Karakteri sağa ya da sola hareket ettirerek sarkıtlardan kaçabilir ve elmasları da toplayarak karakterinizi özelleştirebilirsiniz. Son derece sürükleyici bir atmosfere sahip olan oyunda karakterinizi dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Basit bir oyun arıyorsanız Dangerous Cave tam size göre.

Dangerous Cave oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.