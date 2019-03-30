Ünlü bir sanatçının, arkadaşlarının öldürülmesi üzerine sizden yardım istediği ve katili bulmanız için sizi görevlendirdiği Danse Macabre: Crimson Cabaret, binlerce oyun severin tercih ettiği ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken eşsiz bir macera oyunudur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sır dolu cinayetleri araştırmak ve arkasından kimin olduğunu bulmaktır. Gizli nesneleri bularak ipucu toplamalı ve katilin izini sürmelisiniz. Oyun, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Oyunda onlarca şüpheli karakter ve sayısız gizli nesne bulunmaktadır. Eksik objeleri bularak ipuçlarına ulaşabilir ve bu sayede katili yakalayabilirsiniz. Bölümlerde çeşitli bulmaca ve strateji oyunları oynayarak ipucu kazanabilirsiniz. Böylece seviye atlayabilir ve farklı mekanların kilidini açarak katili arayabilirsiniz.

Oyunda, ünlü bir sanatçı ölen arkadaşlarının katilini merak ediyor ve sıra kendisine gelmeden katilin yakalanmasını istiyor. Sizde sanatçıya yardım edecek ve katilin izini sürerek onu kapana kıstıracaksınız. Macera kategorisinde yer alan bu oyun eğlenceli anlar yaşayabilir ve eşsiz bir deneyim kazanabilirsiniz.