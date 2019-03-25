Gizemli bir adaya yolcuk yapabileceğiniz ve sır dolu olayları araştırarak kayıp nesnelere ulaşabileceğiniz Dark Parables: The Little Mermaid, mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan sıra dışı bir oyundur.

Göz kamaştırıcı grafikleri ve heyecan verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, gizemli mekanlarda gezinerek çeşitli objeleri incelemek ve bölgede olan garip olayların sırlarını çözmektir. Oyunda dev bir yılan balığına karşı mücadele etmeli ve denizde gerçekleşen ilginç olayları araştırmalısınız. Bir deniz kızı karakterini yöneterek size verilen görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayarak farklı bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda sayısız gizli nesne ve onlarca farklı bölüm bulunmaktadır. Ayrıca ipucu toplayabileceğiniz farklı bulmaca ve strateji oyunları yer almaktadır. Bu oyunları oynayarak çeşitli ödüller kazanabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sitemlerini içeren tüm cihazlardan rahatlıkla oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Dark Parables: The Little Mermaid, oldukça popüler bir macera oyunu olarak dikkat çekiyor.