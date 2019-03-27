Dark Parables: The Thief and the Tinderbox

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla oynayabileceğiniz Dark Parables, esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan yangınların sebebini araştırabileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Gerçekçi karakterleri ve kaliteli müzikleri ile eşsiz bir deneyim yaşayabileceğiniz bu oyunda amaç, bir anda çıkan orman yangınlarının nedenini araştırmak ve şüphelilerin izini sürmektir. Oyunda, kraliyet ailesinde yapılacak bir düğününün olmasını istemeyen ve düğünü engellemek için farklı bölgelerde yangınlar çıkartan bir takım esrarengiz kişiler yer almaktadır. Kundakçıyı yakalamak ve geçmişin sırlarını çözmek için ipucu toplamalısınız. Bu sayede gizli nesneleri bularak gizemli olayları aydınlatabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Her bölümde farklı bulmacalar ve strateji oyunları yer almaktadır. Bu oyunlar sayesinde ipuçları kazanabilir ve şüpheli karakterlerin peşine düşebilirsiniz. Ürpertici mekanların ve onlarca farklı görevin yer aldığı eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesiyle dikkat çeken Dark Parables, sürükleyici özelli ile sıkılmadan oynayabileceğiniz ve esrarengiz olayları açığa çıkartabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.