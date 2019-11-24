Hem Android hem de iOS sürümleri sayesinde farklı platformlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Darkness and Flame 2, esrarengiz olayların peşine düşerek sır perdesini aralamak için mücadele edeceğiniz ve yeni yerler keşfederek zorlu görevler üstleneceğiniz benzersiz bir oyundur.

İlginç senaryosu ve macera dolu bölümleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, birbirinden zor bulmaca ve eşleştirme bölümlerinde yarışarak çeşitli ipuçlarına ulaşmak ve olaylardaki gizemi çözmek için çaba sarf etmektir. Oyunda, genç bir kızın başından geçen esrarengiz olaylardan bahsedilmektedir. Bu olayları araştırarak yeni yerler keşfedecek ve bulmacaları yaparak olaylardaki gizemi çözebileceksiniz. Kayıp objeleri ve gizli nesneleri bularak dikkatlice ilerlemeli ve sır perdesini aralayarak seviye atlamalısınız.

Oyunda 40’dan fazla birbirinden zorlu bulmaca ve eşleştirme yer almaktadır. Ayrıca bölüm atladıkça keşfedeceğiniz onlarca yeni mekan ve ipucu bulunmaktadır. Macera oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Darkness and Flame 2 ile sizde sürükleyici bir senaryoda rol alarak eğlenceye doyabilirsiniz.