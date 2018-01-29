Dash Ball, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zevkli kurgusu ve keyifli atmosferiyle dikkat çeken oyunda reflekslerinizi sonuna kadar sınıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olan Dash Ball, Türk geliştiriciler tarafından piyasaya sürülen bir mobil oyundur. Oyunda en uygun zaman aralığında ekrana dokunuyor ve zorlu parkurları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Yüksek skorlara ulaşmak için mücadele ettiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Eğer bu tarz beceri oyunlarını seviyorsanız Dash Ball tam size göre bir oyun diyebilirim. Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan oyunda tüm çemberleri teker teker aşmalısınız. Farklı oyun temalarına da sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Dash Ball oyununu mutlaka denemelisiniz.

Dash Ball oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.