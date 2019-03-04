Mobil platformda klasik oyun kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Dash Tag-Fun Endless Runner, sevimli hayvan figürleri ile birlikte keyifle oynayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve etkileyici ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyunda amaç, engellerle dolu parkurlarda seçtiğiniz hayvan karakteri ile hızla ilerleyerek altın toplamaktır. En sevdiğiniz hayvanı seçebilir ve peşinizdeki pandadan kaçarak hedefe ulaşabilirsiniz. Parkurlardan toplayacağınız puanlar sayesinde farklı figürlerin ve bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyun içersinde kedi, tavşan, kurbağa ve daha birçok farklı hayvan karakteri yer almaktadır. Birbirinden zorlu onlarca yarış parkuru ve bölüm bulunmaktadır. Ayrıca parkurlarda ilerlerken, kısa süreliğine kullanabileceğiniz özel güç kıyafetlerine de ulaşabilirsiniz.

Ormanlık alanlarda çeşitli engellerden ve tuzaklardan kurtulup, peşinizdeki pandayı atlatarak hedefe doğru hızla ilerleyerek altınlar toplayabileceğiniz ve farklı hayvan figürleri ile keyifle oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor. Android ve İOS işlemcili cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve 500 binden fazla oyuncu kitlesine sahip olan Dash Tag-Fun Endless Runner, eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz kaliteli bir oyun olarak dikkat çekiyor.