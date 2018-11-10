Dash Valley, Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Platform oyunu oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Dash Valley'de engellerden kaçarak platformlar arasında ilerlemeye çalışıyorsunuz. Oldukça zorlu bir oynanışa sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmak için mücadele ediyorsunuz. Büyüleyici bir atmosfere sahip olan oyunda blokları geçmeli ve topu en uygun yerlerden geçirmelisiniz. Reflekslerinizi de iyi kullanmanızı gerektiren oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Hoş bir atmosfere sahip olan Dash Valley sizleri bekliyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. En uygun zamanda ekrana dokunarak topa yön vermenizi gerektiren oyunda engellerin hepsinden kaçmanız gerekiyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Dash Valley sizleri bekliyor.

Dash Valley oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.