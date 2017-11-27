David Villa Pro Soccer, Barcelona, Atletico Madrid, New York City takımlarında forma girmiş ünlü futbolcu David Villa’nın resmi mobil oyunu. İspanyol futbolcunun Android platformuna ücretsiz çıkan oyununda futbol keyfini doyasıya yaşıyoruz. Karşılıklı oyunlar, turnuvalar, meydan okumalar dahil birçok oyun modu sunuluyor.

İspanya mili takımında da forvet pozisyonunda görev alan David Villa’nın mobil oyununu Pele: Soccer Legend ve Muhammad Ali: Puzzle King oyunlarının yapımcısı hazırlamış. Boyutuna göre (100MB civarı) kaliteli görsellere sahip olduğunu düşündüğüm ücretsiz futbol oyununda başlangıçta hareketleri öğreniyoruz. Kariyerimiz İspanya’nın sokaklarında başlıyor. Dünya çapında tanınan, büyük kulüplerin listesine giren bir futbolcu olmak için sıkı çalışıyoruz. Kariyer modunda yeteneklerimizi sergiledikten sonra PvP (gerçek zamanlı) oyunlara, turnuvalara katılıyoruz. Hatta Facebook arkadaşlarımızı davet edip kapışabiliyoruz.

Mini oyunların da yer aldığı multiplayer (çok oyunculu) futbol oyununda Luis Suarez, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar gibi futbol dünyasının önemli isimleri gibi goller atmamız isteniyor. Bu arada oyunu oynayabilmeniz için aktif internet bağlantınızın olması şart.