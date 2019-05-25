Dawn of Isles, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor.

Fantastik atmosferiyle karşımıza çıkan bir rol yapma oyunu olan Dawn of Isles, güçlü karakterleri kontrol edip düşmanlarınızla kıyasıya mücadele edebileceğiniz bir oyundur. Eğlenceli bir dünyaya giriş yapabildiğiniz oyunda kaliteli görseller ve eşsiz atmosfer yer alıyor. Canlı manzaralarıyla da ön plana çıkan oyunda dikkatli olmalı ve rakiplerinizi alt etmelisiniz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğiniz düşündüğüm oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Kaliteli savaş arenalarıyla da dikkatimizi çeken oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Rol yapma oyunları sevenlerin ilgisini çekebilecek türden bir oyun olan Dawn of Isles, oyununda aksiyon ve heyecan dolu dövüşlere dahil olabiliyorsunuz.

Dawn of Isles oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.