Hem Android hem de iOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Dawn of the Dragons, dev ejderha ordusuna karşı mücadele ederek aksiyon dolu analar geçireceğiniz ve nefes kesen RPG savaşlarına katılacağınız sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve çarpıcı animasyonları ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı özelliklere sahip savaşçılarda yararlanarak dev ejderhaları, kurt adamları, ilginç yaratıkları ve canavarları alt ederek görevleri tamamlamaktır. Ejderha ordusu tarafından istila edilen bir kentte halkın kurtarıcısı olarak görev yapacak ve aksiyon dolu savaşlara katılacaksınız. Seviye atladıkça yeni askerler ve silahların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca topladığınız ganimetleri kullanarak askerlerinizin özelliklerini geliştirebilir ve yeni güçler tanımlayabilirsiniz. Bu sayede rakiplerinize karşı daha dirençli bir ordu kurabilir ve ejderha ordusunu def ederek halkı bu tehlikeden kurtarabilirisiniz.

Rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Dawn of the Dragons, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir yapımdır.