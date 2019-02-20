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Death Tycoon 1.7.4 (Android)
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  5. Death Tycoon - Android İçin Simülasyon Oyunudur

Death Tycoon

1.7.4
Android
Death Tycoon
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Yiyecek kralı olmaya çalışacağız.

Genera Games imzası ile geliştirilip yayınlanan Death Tycoon ücretsiz bir simülasyon oyunudur.

İki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Death Tycoon ile fantastik bir oynanış dünyasına giriş yapacağız. TÜm zamanların en zengini olmaya çalışacağımız oyunda restaurantımıza gelen müşterilerimizi memnun bırakmaya çalışacağız. Diğer oyunların aksine kuru kafa ve iskeletlere ev sahipliği yapan oyun oldukça basit bir oynanışa sahip.

Tek bir parmağımız ile seçenekleri seçerek oynayabileceğimiz oyunda para kazanarak lokantamızı genişletmeye çalışacağız. Fantastik bir oynanışa sahip olan yapımda en zengin yiyecek kralı olabilmek için çaba sarf edeceğiz.

İki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Death Tycoon, Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme puanına sahip. 100 bin oyuncu tarafından oynanan yapım kitlesini artırmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.

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