Savunma savaşları yapabileceğiniz ve aksiyona doyabileceğiniz Defend The Bunker, Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da rahatlıkla oynayabileceğiniz sıra dışı bir savaş oyunudur.

Etkileyici savaş temaları ve müzikleri ile eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı silah ve savaş aletlerini kullanarak düşmanları yok etmektir. Kendinizi savunurken kullanabileceğiniz tanklar, savaş uçakları ve helikopterleri, bombacı kuleler, füzeler, alev topu fırlatan silahlar ve daha birçok farklı savaş aleti oyun içerisinde yer almaktadır. Oyun, toplamda 7 farklı savaş haritası ve 30 zorlu bölümden oluşmaktadır. Ayrıca savaşların yapıldığı birbirinden etkileyici 4 farklı tema bulunmaktadır.

Aksiyon ve macera dolu savaşlar yaparak sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor. Güçlü silahlar ve çeşitli savaş aletlerinden yararlanarak düşmana karşı kendinizi savunmalı ve savaşlardan galip ayrılmalısınız. Seviye atladıkça farklı silahların kilidini açabilir ve düşmanlarınıza karşı daha güçlü bir hale gelebilirsiniz.

Tamamen ücretsiz olan ve bir milyondan fazla aksiyon tutkunu tarafından oynanan Defend The Bunker, onlarca farklı savaş aletini kullanma fırsatı yakalayabileceğiniz kaliteli savaş oyunu olarak göze çarpıyor.