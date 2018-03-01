Ünlü İblis Avcısı karanlık güçlerle bir kez daha karşı karşıya. Ancak bu kez işler bambaşka bir şekilde işliyor. Demon Hunter serisinin dördüncü oyunu olan Riddles of Light, bizi Mısır'a ve oradaki piramitlere götürüyor. Bu piramitleri keşfetmek isteyen Ashmoore, kötü bir ruhun uyanmış haline yakalandı ve orada kaldı. Onu kurtarmak için yeğeni Lila ile yola koyulmaya hazır mısınız?

Hala eski tanrıların yönetiminde olduğuna inanılan bu bölgede, Lila'nın teyzesi hapsedildi. En gizemli yollara girmeli ve olağanüstü olayları çözmelisiniz. Ayrıca Tanrıların en tehlikelisi olduğuna inanılan Dawn Seth, insanlığı yok etmek istiyor. Unutmayın, son Demon Hunter ölürse insanlık diye bir şey kalmayacak.

Bu zorlu yolda Lila'ya yardımcı olmalı ve piramitlerin bilinmeyen gizemlerini çözmelisiniz. Hadi yola koyulalım ve Mısır'ın altını üstüne getirelim.

Demon Hunter 4 Özellikleri