Hazel ismindeki patronunuz yeni bir kafe açtı. Ancak bu kafede tatlıları yapacak ve onları servis edecek bir eleman gerekiyor. İşte bu kişi sizsiniz! Her kültürden tatlıları, şekerlemeleri pişirin ve müşterilerinize servis edin. Ne kadar güzel tatlı yaparsanız o kadar çok para kazanır ve kafeyi büyütürsünüz.

Bir kafede olabilecek tüm tatlı ve kahve türlerini yapın, müşterilerinize sunun. Her türlü tatlıyı pişiren en iyi şef olun ve farklı mutfak aletleriyle mutfağınızı geliştirin. Tüm bunları yapabilmek için çalışmalı ve kafenize müşteri çekmelisiniz. Müşteri geldikçe hem puan hem de para kazanın. Ayrıca kafeden mutlu ayrılan müşteriler sizin için daha çok bahşiş bırakacaktır. Bu yüzden garsonluk konusunda da hızlı davranmalısınız.

Kendine özgü müzik ve ses efektleriyle oynamaya değer olan Dessert Chain, grafik konusunda da sınıftan geçmeyi başarıyor. Eğer yemek yapma veya garsonluk oyunlarını seviyorsanız, bu oyunu size şiddetle öneriyorum.