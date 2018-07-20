Destiny Knights, Netmarble tarafından geliştirilen hızlı tempolu macera rpg oyunu.

Japon çizgilerini taşıyan mobil oyunları seviyorsanız, konsol kalitesinde grafikler, animasyonlarıyla etkileyici bu yapımı kesinlikle oynamalısınız. Dünyayı kurtarmak için görevlendirilmiş 6 kahramanla uzun bir yolculuk sizi bekliyor. Askerler, canavarlar, devler, şeytani varlıklar ve daha nice düşmanla karşılaşmaya hazırlanın. Soğuk zindanlardan sağ çıkmak için güçlerinizi birleştirmelisiniz.

Basit dokunma ve sürükleme kontrol sistemiyle küçük ekranlı telefonda da keyifli oynanış sunan Destiny Knights, kaderleri ortak olan 6 kahramanı bir araya getiriyor. Etkileyici sinematikle başlayan oyun bir hikaye üzerinden yürüyor ancak diyalogları hızlıca geçip mücadeleye odaklanabiliyorsunuz. Oyunun başlangıcında iki kahraman, bir de evcil hayvanı yönetiyorsunuz. Karakterleri nasıl yönlendireceğiniz, aktif yeteneklerini nasıl kullanacağınız öğretiliyor. Bölümü tamamladıktan sonra asıl oyuna geçiyorsunuz. Oyunda ilerledikçe yeni modlar açılıyor. Tek bir hikaye üzerinden giden sıkıcı bir oyun değil. Yaratıklarla yüz yüze geliyor, boss’larla çarpışıyor, devlerin zindanına giriyor, bulmacaları çözüyorsunuz.

Destiny Knights Özellikleri: