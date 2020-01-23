Destiny of Khando, eski nesil grafiklere sahip mobil oyunları sevenlerin hoşuna gidecek yapımlardan. Retro görselleriyle eski oyuncuları kendisine çeken zorlu iki boyutlu aksiyon platform oyununda Khando adında bir kahramanın yerine geçiyorsunuz. Dünyayı tüm canavarlardan kurtarabilecek tek kişisiniz. İnsanlığın son umudusunuz. Bu denli tehlikeli maceraya atılmaya hazır mısınız?

Piksel stili grafikleriyle eski oyunlara özlem duyanları heyecanlandıran yapımlardan biri Destiny of Khando. Khando’nun Kaderi oyunu, hızlı tempolu mücadelenin yaşandığı bir platform oyunu. İnsanlık tehlikede, gezegeni yaratıklar sarmış durumda. 5 farklı dünyada geçen 50 bölüm ve birçok tuzak içeren oyunda karşılaşacağınız düşmanlar sürekli değişiyor ve gittikçe zor ölmeye başlıyorlar. Zor demişken, bölüm sonlarında boss’lar sizi bekliyor.