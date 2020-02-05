Destiny Summoner’ün bölünmüş dünyasında yepyeni bir kurtuluş macerasına başlayın. Kahramanlardan oluşan takımınızı gizem kıtasına gönderin ve dünyayı iblislerden ve karanlıktan kurtarın.

Eşsiz özellik ve etkilere sahip yüzlerce farklı ekipmanı toplayın. Çevrimdışı olduğunuzda bile ganimet elde edebilirsiniz. Rastgele özelliklerle üretilen her bir ekipman adeta bir sürpriz niteliğinde olacaktır. Kahramanlarınızın güçlerini önemli ölçüde artırmak için nadir ekipmanları toplayın ve yükseltin. Mükemmel strateji için mükemmel ekipmanlara ihtiyacınız olacak.

Farklı gruplara ve yüzlerce beceriye sahip 200’den fazla kahraman arasından takımınızı oluşturun. En güçlü dizilişi oluşturmak için doğru stratejileri seçin: Beyin fırtınası yapmanın tam zamanı.