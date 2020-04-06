Devil Hunter: Eternal War

Dev Roc ile Koca Goriller arasındaki savaş tam anlamıyla bir kabustu. Bu antik savaşın bitmesiyle iki hegemon, toplumun hafızasından zamanla kayboldu ve böylelikle Üç Krallık için yeni bir sayfa açılmış oldu.

Koca Goril'in kükreyişi, cennette ve cihanda duyuluyor, Dev Roc Efsanesini bitirmeye ant içtiğini haykırıyor. Bugün dünyada iyiler ve kötüler birbirine karışmış durumda; Ölümsüzler ve şeytanlar. Bugünün Üç krallığını gelecekte ne bekliyor?

Birbirinden farklı binek ve evcil hayvanlar seni bu yolculukta yalnız bırakmayacak olan sadık dostlarındır. Diğer oyunculara karşı zafer kazanarak hazineyi yağmala; birbirinden orijinal kostümler ve materyaller seni bekliyor. Şeytanların ve ölümsüzlerin karanlık dünyasında yapayalnız savaşırken, elini tutacak ve kanını ısıtacak bir eş hayali kurman kaçınılmaz!





