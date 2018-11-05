Diablo Immortal, Blizzard’ın milyonlar satan rol yapma oyunu serisi Diablo’nun mobile uyarlanan sürümü. Diablo tarzı mobil oyunlar arayışına girmenize hiç gerek yok. Bizzat Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen Diablo mobil oyunu, RPG, MMORPG türünün en iyilerinden.

Blizzard Entertainment’ın popüler mobil RPG oyunların geliştiricisi NetEase Games ile işbirliği neticesinde çıkan Diablo Immortal, üç seri olan Diablo oyununu senelerdir mobil platformda da oynamak isteyen oyuncular için hazırlanmış. Konsol kalitesinde grafikler, animasyonlar, görsel efektler, sesler eşliğinde ikonik ve son derece özelleştirilebilir Diablo karakterlerileriyle oynuyorsunuz. Barbar, Haçlı, İblis Avcısı, Keşiş, Büyücü, Sihirbaz; yeni güç ve yetenekler kazanmış 6 ikonik Diablo karakter sınıfı arasından seçiminizi yapıyorsunuz. Hikaye sürekli değişiyor, karakter sınıfları yenileniyor, yeni mücadeleler geliyor… Diablo Immortal, yaşayan, nefes alan ve sürekli gelişen bir deneyim sunuyor. Keşfe çıkma, dinamik etkinliklere katılma, şeytani kölelerle zindanları yağmalama birçok heyecan verici ve tehlikeli aksiyona giriyorsunuz. Zoltun Kulle Kütüphanesi’den Wortham kasabasına Bilefen adasına Sanctuary’nin şimdiye kadar keşfedilmemiş yerlerine girmeye hazırlanın.

Diablo destanın yeni bölümü Diablo Immortal, Diablo II: Lord of Destruction’ın sonu ve Diablo III’ün başlangıcı arasında geçiyor. Kutsal alanın işgaline öncülük eden Herald of Terror (Skarn olarak biliniyor), yeni bir şeytani ordu kuruyor. Skarn (Diablo’nun en güçlüsü), bozulmuş Worldstone parçalarını bir araya getirerek Diablo’yu diriltme amacındadır.

Sanctuary’nin karanlık gotik fantastik dünyasına götüren, eşsiz Diablo oynanışı sunan Diablo Immortal, ilk olarak Android platformunda indirilebilir. Diablo Immortal oyununun oynanış ve etkileyici sinematik videosunu da paylaşıyoruz: