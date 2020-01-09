Diamond Quest: Don't Rush! (Elmas Avı: Sakın Acele Etme!) yüksek kalitede grafikler sunan mobil macera oyunu. Bağımlılık yapan popüler macera oyununun mobil platforma uyarlanan sürümü oldukça başarılı. Yılanlar, kaplumbağalar, maymunlar, bombaların yer aldığı zaman zaman suya dalıp çıkmanız gereken zorluklarla dolu tehlikeli görevler sizi bekliyor.

Oldukça eski bir oyun olan Diamond Quest Türkçe adıyla Elmas Avı’nda değerli taşlar peşinde olan bir kaşifin yerine geçiyorsunuz. Angkor Wat tapınağının ormanları, Bavyera şatosunun zindanları, buzlu Tibet mağaralarının derinlikleri ve daha nice tehlikeli yerde değerli mücevherleri bulmak için zaman harcıyorsunuz. Yaprakları keserek ilerliyor, örümcek ağlarını geçiyorsunuz. Her harita sonunda bir bölüm sonu canavarıyla karşılaşıyorsunuz. Göreviniz, çıkışa gitmeden önce bir dizi değerli taş toplamak. Bu arada kayıt noktası var. Öldüğünüzde baştan değil, kaldığınız yerden devam ediyorsunuz.