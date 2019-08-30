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Diamond Race 3D 1.4 (Android)
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Diamond Race 3D

1.4
Android
Diamond Race 3D
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Sürükleyici deneyim sunan bir mobil beceri oyunu

Diamond Race 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil beceri oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynamak için tercih edebileceğiniz renkli ve sürükleyici bir oyun olan Diamond Race 3D, rakiplerinizi geride bırakıp bitiş çizgisine en önce ulaşmaya çalıştığınız bir oyundur. Rakiplerinizi eleyerek ilerlemeniz gereken oyunda elmasları da toplamanız gerekiyor. Sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyunda zorlu engeller ve parkurlar yer alıyor. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan Diamond Race 3D, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Diamond Race 3D oyununu sakın kaçırmayın.

Diamond Race 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

 