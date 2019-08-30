Diamond Race 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil beceri oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynamak için tercih edebileceğiniz renkli ve sürükleyici bir oyun olan Diamond Race 3D, rakiplerinizi geride bırakıp bitiş çizgisine en önce ulaşmaya çalıştığınız bir oyundur. Rakiplerinizi eleyerek ilerlemeniz gereken oyunda elmasları da toplamanız gerekiyor. Sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyunda zorlu engeller ve parkurlar yer alıyor. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan Diamond Race 3D, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Diamond Race 3D oyununu sakın kaçırmayın.

Diamond Race 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.